Один з військових інструкторів рф скаржиться в телефонній розмові, що нова партія новобранців зовсім не придатна.

Окупанти рф, наступаючи на наші землі, продовжують терпіти масові втрати, тому для поповнення свого війська йдуть на всі можливі хитрощі. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці в Телеграм-каналі.

Один з військових інструкторів РФ скаржиться в телефонній розмові, що нова партія новобранців зовсім не придатна для війни: «як сказав полковник, 10 днів тому зібрали набрід по всьому Ростову. Там наркомани, діди і повії, бл*дь, в чоловічому вигляді..."»

Тепер покликані хлопці, які почули про те, як багато награбували інші росіяни, хочуть не воювати, а отримати побільше українського майна.

"Ми думали залишити катери біля Інституту. Я підійшов поговорити з їх старшим – там якийсь зам дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: якийсь довб*б з них вже розбирає катер! Прямо на рівному місці! Там народ настільки Піз * анутий... Вони мародрять самі у себе!» - обурюється інструктор.

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"Морські піхотинці продовжують очищати українську землю від окупанта. Розрахунок протитанкового ракетного комплексу" Стугна-П" 501-го окремого батальйону морської піхоти відправив слідом за російським кораблем рашистський танк Т-72 разом з екіпажем", - повідомлено було на сторінці СтратКом ЗСУ.

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