Завдяки ударам "Нептуном" по крейсеру "Москва", американці змінюють свою думку з приводу української оборонної індустрії. Про це повідомляється в статті The Washington Post.

Як відомо, не так давно завдяки ударам ракетами "Нептуна" по російському крейсеру, захист російських окупантів в морі значно ослабла. Сам уряд рф до останнього заперечував причину затоплення "Москви", щоб не визнавати поразку в морі.

"Це потужний імпульс для України - не тільки для її військової спроможності, а й для власної оборонної промисловості», – пише The Washington Post.

Також видання зазначає, що українцям слід пишатися, адже вони змогли потопити або пошкодити цей корабель своїми ракетами «Нептун». Завдяки цьому факту відразу чотири країни проявили зацікавленість в покупці даних ракет.

Ми також писали, колишній військовий аташе США в Росії Кевін Райан вважає, що рф навряд чи зможе швидко замінити потоплений крейсер "Москва". Він підкреслив, що для заміни "Москви" потрібно "багато часу", щоб відремонтувати і переобладнати кораблі.

Генерал допускає, що втрата флагманського корабля може сильно вплинути на довгострокову стратегію рф. "Якщо вони почнуть втрачати свій флот під час цієї війни, ще до того, як війна закінчиться, вплив на їх довгострокову стратегію буде величезним", - сказав Райан.

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