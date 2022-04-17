З’являються нові свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення. Про це йдеться в одній з перехоплених розмов окупантів, які опублікувала СБУ.

Окупанти з особливим цинізмом впритул розстрілюють українських жінок.

Так, мобілізований з території «ЛНР» розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: «…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту.

Нагадаємо, окупанти викрали асенізатор, переплутавши його з бензовозом

Як повідомляла Politeka, на Сумщині знайдено залишки хімічної зброї окупантів

Також Politeka писала, що Арестович оцінив перспективи нового наступу рф: "Вони психологічно програли, надломилися"