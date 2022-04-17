Появляются новые свидетельства зверств оккупантов в отношении мирного населения. Об этом говорится в одном из перехваченных разговоров оккупантов, которые опубликовала СБУ.
Оккупанты с особым цинизмом в упор расстреливают украинских женщин.
Так, мобилизован с территории «ЛНВ» рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки: «...там баба лежит какая-то, В голове дырка... Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул... Все, говорю, эй пи*да».
Как выяснилось, единственной виной женщины было то, что «...у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».
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Воин якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хоть закопать убитую.
Напомним, оккупанты похитили ассенизатор, перепутав его с бензовозом
Как сообщала Politeka, на Сумщине найдены остатки химического оружия оккупантов
Также Politeka писала, что Арестович оценил перспективы нового наступления рф: "Они психологически проиграли, надломилися"