У Сумській області знайшли залишки хімічної зброї, яку кинули російські військові. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів 16 квітня мер Тростянця Юрій Бова.
За його словами, був знайдений зарин та інші речовини. Ймовірно цим "хотіли бити" по Києву та іншим містам. Зараз цим питанням щільно займається СБУ.
"Ми знайшли в селі білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах", – сказав Бова.
Також він розповів, що за місяць окупації Тростянця російські військові встигли поставити по території дуже багато розтяжок, замінували кладовища, лісопосадки, паркові зони, адміністративні об'єкти.
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Ми писали, у Києві та області зменшили тривалість комендантської години. Починаючи з 17 квітня, вона триватиме з 22:00 до 5:00. Про це повідомляє телеграм-канал Віталія Кличка.
Раніше комендантська година в Києві та області тривала з 21: 00 до 6: 00. Зате тепер вона буде починатися на годину пізніше, а закінчуватися на годину раніше, тобто з 22:00 до 5:00.
Раніше повідомлялося, як багатотисячне угруповання окупантів було успішно зупинено 80 бійцями під Києвом.
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