Росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай

Внаслідок атаки ворога двоє людей загинули, четверо отримали поранення.

«Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо жителів Луганщини закликають евакуюватися до безпечних регіонів України, щоб вижити, і не стати рабською силою росіян.

«Наші збройні сили впевнено тримають оборону, але все ж таки не ставайте потенційними заручниками росіян. Убережіть себе – безкоштовні автобуси чекають на вас», - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти готують для викрадених українців, в тому числі дітей: «Їх примушуватимуть…»

Як повідомляла Politeka, з’явилися нові подробиці трагедії на Київщині: Десятки тіл витягли з-під завалів

Також Politeka писала, що рятувальники загинули під Харковом при розмінуванні: деталі трагедії