Центр протидії дезінформації повідомив про провокації, які готують окупанти в Маріуполі.

Як пише Politeka.net, українці вже 54-ту добу захищають свої землі від російських окупантів. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де місто повністю оточене і українські захисники затиснуті з усіх боків. Центр протидії дезінформації повідомляє, що зараз там окупанти намагаються вчинити провокацію.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про чергову маніпуляцію кафірів у Маріуполі

Загарбники схиляють місцеве населення до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях", - повідомляють у відомстві.

"Таким чином, ворог намагається провести окупацію тимчасово захоплених територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО.

Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують тільки тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України", - додали в Центрі протидії дезінформації.

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