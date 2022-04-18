Як пише Politeka.net, українці вже 54-ту добу захищають свої землі від російських окупантів. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де місто повністю оточене і українські захисники затиснуті з усіх боків. Центр протидії дезінформації повідомляє, що зараз там окупанти намагаються вчинити провокацію.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про чергову маніпуляцію кафірів у Маріуполі
Загарбники схиляють місцеве населення до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях", - повідомляють у відомстві.
"Таким чином, ворог намагається провести окупацію тимчасово захоплених територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Окупанти пішли в наступ на Запорізькому напрямку, ЗСУ готові відповісти: "Ми чекали цього дня"
Почалися вуличні бої: окупанти атакують Луганщину, куди їм вдалося прорватися
"Був підбитий з суші": мати моряка, що вижив, розповіла про долю екіпажу крейсера "Москва"
Рашисти обстріляли центр Харкова: відомо про загиблих
Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують тільки тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України", - додали в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, розвідка повідомила, як Росія примушує своїх солдатів воювати в Україні
Також Politeka повідомляла, що голова Львівської ОДА розповів про загиблих та поранених внаслідок атаки окупантів
А ще Politeka писала, що знайдені тіла російського олігарха, його дружини і дочки