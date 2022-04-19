З початку нападу на Україну Лукашенко нахабно бреше і всіма силами надає підтримку Росії у війні.
Він є агресором, представляючи аеродроми, полігони для розміщення ракетних комплексів, а білоруські військові машини перевозять техніку, яка вбивають мирних жителів в Україні. І не тільки українців, а й білорусів.
Тим часом в Україні продовжують перебувати понад 18 тисяч білоруських громадян. Деякі з перших днів допомагають рятувати життя мирним жителям і важко пораненим військовослужбовцям.
У клінічній лікарні "Феофанія" Білоруський лікар Максим Павловський разом з українськими медиками провів складну операцію на відкритому серці військовослужбовцю ЗСУ, який отримав проникаюче поранення грудної клітини з застряванням кулі в задній стінці серця.
"Коли це все почалося, була можливість ухеать в Польщу-там предлолгали нормальний контракт, але принциповою моєю позицією було залишитися і бути поруч з українцями і надавати допомогу", - заявив він.
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Марина Білоцероківська, клінічний онколог, практично без сну і відпочинку, продовжує лікувати в Одесі хворих українців:
"Мене змусив виїхати тільки той факт, якби Росія прийшла сюди. Це була б повна відсутність перспектив"
Станіслав Соловей для режиму Лукашенка став неугодним-відтоді рятує життя українським жінкам, проводячи планові та термінові операції. З початку війни вивчив військово-польову хірургію:
"У нас спільний ворог. Для мене це єдиний режим, який окупував мою землю і зараз нападає на Україну. Якщо я можу тут корисний... І поки над Одесою український прапор-ми залишаємося і будемо допомагати"
Ці люди зробили свій вибір, мають чітку позицію і також протистоять російській агресії і з Україною будуть до перемоги.
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