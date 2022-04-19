Продюсер переконаний, що російський контент повинен був бути забутий ще з березня 2014 року.

Український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк порівняв російську культуру і літературу з порнографією і закликав заборонити її в Україні на державному рівні.

Про це Кондратюк написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Продюсер переконаний, що російський контент повинен був бути забутий ще з березня 2014 року, але після перемоги це варто зробити остаточно.

"Знову мені в телеефірі задають питання: Що робити з "російською культурою/літературою" в Україні після війни. Моя відповідь( з березня 2014-го): забути назавжди! Російська культура обнулилася для України 24 лютого остаточно", - вказав він.

Шоумен зазначив, що українська культура виявилася в рази більш гуманістичною і прогресивною в порівнянні з російською. У той же час він додав, що творчість російських письменників, як і кіно, театр і естрада повинні бути доступні виключно для "власного інтимного користування".

"Як порнографія: маєте право дивитися / слухати / вчити, але держава до цього не повинна мати ніякого відношення", – зауважив Кондратюк.

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