Продюсер убежден, что российский контент должен был быть забыт еще с марта 2014 года.

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк сравнил русскую культуру и литературу с порнографией и призвал запретить ее в Украине на государственном уровне.

Об этом Кондратюк написал на своей странице в Facebook.

Продюсер убежден, что российский контент должен был быть забыт еще с марта 2014 года, но после победы это стоит сделать окончательно.

"Снова мне в телеэфире задают вопрос: что делать с "русской культурой/литературой" в Украине после войны. Мой ответ (с марта 2014-го): забыть навсегда! Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно", – указал он.

Шоумен отметил, что украинская культура оказалась в разы более гуманистической и прогрессивной по сравнению с русской. В то же время он добавил, что творчество русских писателей, как и кино, театр и эстрада должны быть доступны исключительно для "собственного интимного пользования".

"Как порнография: имеете право смотреть/слушать/учить, но государство к этому не должно иметь никакого отношения", – заметил Кондратюк.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.