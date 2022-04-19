З сільради одного з сіл Херсонської області зняли прапор Росії, тепер окупанти погрожують людям розправою.

У Великокопанівській сільській територіальній громаді Херсонської області місцеві жителі зняли російський прапор з приміщення сільради, окупанти погрожують покаранням. Про це повідомляється в оперативній інформації Херсонської ОГ.

"Вчора вночі був знятий російський прапор з приміщення Великокопанівської сільської ради. Але після цього окупанти повідомили, що планують закриття виїздів і в'їздів в село, закриття ринків, подворові обходи і обшуки, покарання сім'ї, в якій буде знайдений прапор", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Генштабі ЗСУ повідомили, яку підлість задумали окупанти в Херсоні. "На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях триває підготовка до проведення незаконного референдуму щодо проголошення так званої "херсонської народної республіки". Для фальсифікації його результатів планується використовувати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти при видачі так званої "гуманітарної допомоги". Серед жителів також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму почнеться їх "мобілізація" до лав Збройних сил рф", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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