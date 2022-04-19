Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Для этих целей будет создан трастовый фонд солидарности. Созданный по образцу европейского Covid-фонда, он будет финансировать инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины.
Источники издания подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Ожидается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий. Также пока неизвестно, как именно будут распределяться кредитные средства.
"Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению", - пишет Bloomberg.
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