Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила про масове викрадення окупантами жителів Запорізької області. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.
Станом на вечір 18 квітня, на території регіону зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб окупантським кодлом. В даний час 86 заручників вже звільнені, в полоні залишаються ще 69 осіб.
Із загальної кількості викрадених
- 34 представники місцевої влади (звільнені 24),
- 14 підприємців (звільнені 6),
- 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнені 5),
- 3 адвоката (звільнені 2),
- 2 журналіста-звільнені.
- Викрадені ще двоє поліцейських і рятувальники.
Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією представника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували і знущалися над ним так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів.
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