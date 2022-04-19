Окупанти масово викрадають цивільних людей у Запорізькій області, повернутися з полону вдалося не всім.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила про масове викрадення окупантами жителів Запорізької області. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

Станом на вечір 18 квітня, на території регіону зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб окупантським кодлом. В даний час 86 заручників вже звільнені, в полоні залишаються ще 69 осіб.

Із загальної кількості викрадених

34 представники місцевої влади (звільнені 24),

14 підприємців (звільнені 6),

12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнені 5),

3 адвоката (звільнені 2),

2 журналіста-звільнені.

Викрадені ще двоє поліцейських і рятувальники.

Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією представника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували і знущалися над ним так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів.

Нагадаємо, Українські воїни розгромили російських окупантів на Донбасі: намагалися безуспішно атакувати наших захисників.

Як повідомляла Politeka, У рф планували військове вторгнення в Білорусь: з'явилися важливі докази і документи.

Також Politeka писала, що ЗСУ відбили три атаки окупантів на сході: "В результаті боїв було знищено...".