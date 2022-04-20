Російські атаки на міста по всій Україні показують їхні наміри.

Українські сили відображають численні спроби наступу російських окупантів на Донбасі. Також зберігається ризик нанесення високоточних ударів по пріоритетним об'єктам на всій території України. Про це свідчать дані військової розвідки Великобританії.

Розвідка зазначає, що наступу окупантів заважають природні, логістичні та технічні проблеми, з якими загарбники стикалися досі, у поєднанні зі стійкістю високомотивованих ЗСУ.

Російські атаки на міста по всій Україні показують їх намір спробувати перешкодити пересуванню українських підкріплень і озброєнь на схід країни.

Також у розвідці Британії зробили висновки, що російська військова присутність на східному кордоні України продовжує нарощуватися, в той час як бойові дії на Донбасі посилюються, оскільки російські війська намагаються прорвати оборону України.

Нагадаємо, окупанти розбомбили лікарню на Миколаєвщині, знищені кілька відділень.

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Як Politeka писала, що окупанти вивели з Харківщини залишки батальйонної тактичної групи.