Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерения.

Украинские силы отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе. Также сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные военной разведки Великобритании.

Разведка отмечает, что наступлению оккупантов мешают природные, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании со стойкостью высокомотивированных ВСУ.

Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны.

Также в разведке Британии сделали выводы, что российское военное присутствие на восточной границе Украины продолжает наращиваться, в то время как боевые действия на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать оборону Украины.

Напомним, оккупанты разбомбили больницу на Николаевщине, уничтожены несколько отделений.

Также Politeka писала, что после штурма на Луганщине в больницу свезли десятки раненых оккупантов.

Как Politeka писала, что оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.