Глава регіону зазначив, що вже розроблений план евакуації, згідно з яким вивозили жінок і дітей з Гуляйполя, Оріхова, Комишувахи.

У Запорізькій області російські війська почали масований наступ. Про це в ефірі телемарафону заявити голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалася, але були бої різної інтенсивності. На сьогоднішній день ворожі війська істотно активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Противник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", - сказав він.

Він також додав, що жінкам, літнім людям і дітям потрібно обов'язково виїхати з лінії зіткнення, щоб уберегти свої життя.

Глава регіону зазначив, що вже розроблений план евакуації, згідно з яким вивозили жінок і дітей з Гуляйполя, Оріхова, Комишувахи та інших населених пунктів.

Українські сили відображають численні спроби наступу російських окупантів на Донбасі. Також зберігається ризик нанесення високоточних ударів по пріоритетним об'єктам на всій території України. Про це свідчачи дані військової розвідки Великобританії.

Розвідка зазначає, що наступу окупантів заважають природні, логістичні та технічні проблеми, з якими загарбники стикалися досі, у поєднанні зі стійкістю високомотивованих ЗСУ.

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