Глава региона отметил, что уже разработан план эвакуации, согласно которому вывозили женщин и детей из Гуляйполя, Орехова, Камышевахи.

В Запорожской области российские войска начали массированное наступление. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но были бои разной интенсивности. На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону», – сказал он.

Он также добавил, что женщинам, пожилым людям и детям нужно обязательно выехать с линии столкновения, чтобы уберечь свои жизни.

Глава региона отметил, что уже разработан план эвакуации, согласно которому вывозили женщин и детей из Гуляйполя, Орехова, Камышевахи и других населенных пунктов.

Украинские силы отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе. Также сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные военной разведки Великобритании.

Разведка отмечает, что наступлению оккупантов мешают природные, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании со стойкостью высокомотивированных ВСУ.

Напомним, оккупанты разбомбили больницу на Николаевщине, уничтожены несколько отделений.

Также Politeka писала, что после штурма на Луганщине в больницу свезли десятки раненых оккупантов.

Как Politeka писала, что оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.