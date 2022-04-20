Героя України Ярослава Шинкаренка вбили російські окупанти. Він загинув на полі бою, захищаючи країну від навали рашистів. Про це написав блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook. Новину підтвердила мати українського захисника.

"Кожен момент ми платимо занадто високу ціну... Народний Герой України Ярослав Шинкаренко. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і вічна Слава Герою! Біль...",- йдеться в повідомленні Штефана.

Ярослав родом з міста Богуслав Київської області. Його батьки – військові. Батько пішов захищати країну в 2015 році, мати – в 2016-му. Тому як тільки хлопцеві виповнилося 18 років, він також записався до лав ЗСУ.

Два роки тому загиблий військовий здійснив героїчний вчинок і врятував командира батальйону від ворожої ракети. За це Ярослав отримав нагороду "Народний герой України".

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