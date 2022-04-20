Героя Украины Ярослава Шинкаренко убили российские оккупанты. Он погиб на поле боя, защищая страну от нашествия рашистов. Об этом написал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. Новость подтвердила мать украинского защитника.

"Каждый момент мы платим слишком высокую цену... Народный Герой Украины Ярослав Шинкаренко. Искренние соболезнования семье. Вечная память и вечная Слава Герою! Боль...", - говорится в сообщении Штефана.

Ярослав родом из города Богуслав Киевской области. Его родители – военные. Отец пошел защищать страну в 2015 году, мать – в 2016-м. Поэтому как только парню исполнилось 18 лет, он также записался в ряды ВСУ.

Два года назад погибший военный совершил героический поступок и спас командира батальона от вражеской ракеты. За это Ярослав получил награду "Народный герой Украины".

Напомним, российские ракеты ударили по Одесчине: жертвой оккупантов стал 27-летний мужчина.

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