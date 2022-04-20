У мережі з'явилося відео з Чернігова, на якому показали розруху міста з висоти.

В одному з телеграм-каналів опублікували чорно-біле відео, яке, очевидно, було знято дроном. На кадрах можна побачити знищені російськими окупантами будинки та інфраструктуру Чернігова. Тут в розрусі чи не цілі вулиці - і приватні будинки городян, і багатоповерхівки, і транспортна система. Руйнувань багато, деякі споруди не підлягають відновленню.

Як повідомляють різні засоби масової інформації, в результаті російської агресії в Чернігові загинули близько 700 осіб. Росіяни намагалися взяти місто штурмом з 24 лютого. Але оборона Чернігова Збройними силами України виявилася сильнішою. Російські війська окупували довколишні села, а місто оточили, щодня обстрілюючи його і здійснюючи авіанальоти.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко каже, що точну кількість жертв, можливо, не вдасться встановити ніколи. За його словами, є велика кількість зниклих безвісти-ймовірно, ці люди, які живцем згоріли в місцях застосування важких авіабомб.

У міськраді Чернігова повідомили, що зараз околиці міста розбомблені вщент-зокрема, Бобровиця на північно-східному напрямку та Киїнка на південно-західному. У передмістях знищено 60-70% будинків, стверджує Владислав Атрошенко. Однак ще далі від Бобровиці, у Новоселівці, здається, ситуація ще гірша.

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