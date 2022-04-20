Радник голови Офісу президента України Михайло Подляк підтвердив, що готовий приїхати до Маріуполя задля звільнення українських військових та мирних жителів. Про це він написав на своїй сторінці в Твіттер.

«Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів», - зазначив радник голови ОП.

Раніше, заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що захисники Маріуполя готові евакуатися із міста за підтримки третьої сторони. Паламар додав, що у Маріуполь готові відправитися представники переговорної групи України для зустрічі з російською стороною щодо евакуації.

"Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом. Це саме Давид Арахамія та Михайло Подоляк, які заявляють, що готові приїхати на переговори до Маріуполя з Мединським і Слуцьким щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився.

Ми готові евакуютися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, щоб евакуювати поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території непідконтрольній РФ.

Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки.

Я наголошую, що вимоги РФ щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо".

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