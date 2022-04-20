Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подляк подтвердил, что готов приехать в Мариуполь для освобождения украинских военных и мирных жителей. Об этом он написал на своей странице в Твиттер.
«Так. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - отметил советник председателя ОП.
Ранее, заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Пономарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны. Пономарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной по эвакуации.
"Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким относительно эвакуации военного гарнизона, который здесь остался.
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Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, чтобы эвакуировать раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории неподконтрольной РФ.
Мы призываем весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности.
Я подчеркиваю, что требования РФ по сдаче оружия и сдаче в плен наших защитников мы не поддерживаем".
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