Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подляк подтвердил, что готов приехать в Мариуполь для освобождения украинских военных и мирных жителей. Об этом он написал на своей странице в Твиттер.

«Так. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - отметил советник председателя ОП.

Ранее, заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Пономарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны. Пономарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной по эвакуации.

"Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким относительно эвакуации военного гарнизона, который здесь остался.

Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, чтобы эвакуировать раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории неподконтрольной РФ.

Мы призываем весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности.

Я подчеркиваю, что требования РФ по сдаче оружия и сдаче в плен наших защитников мы не поддерживаем".

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