Волина ще раз звернувся із закликом до світових лідерів, цивільних і релігійних діячів, дипломатів.

Стали відомі два можливі варіанти деблокади Маріуполя. Про це командир Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина написав на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з першим варіантом, можлива «різка військова операція, яка буде відбуватися прямо зараз з усіма необхідними засобами». На думку волини, цей варіант складний і ризикований.

Другий варіант полягає в політичному рішенні за умови ефективної дипломатії « " створення міжнародного контролю безпеки виходу бойового гарнізону і цивільних осіб, які потрапили в капкан війни».

Волинь ще раз звернувся із закликом до світових лідерів, цивільних і релігійних діячів, дипломатів: "ще є шанс врятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках!".

Ми також писали, російські військові поступово перетворюють Маріуполь на справжнє гетто для українців. Мирних жителів змушують носити білі пов'язки, інакше відразу розстрілюють. Крім того їх використовують в якості приманки для виявлення вогневих точок.

Окупанти в черговий раз анонсували " вже майже традиційно щоденний режим припинення вогню для евакуації з "Азовсталі"" і можливості захисникам скласти зброю.

Також, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.