Стали відомі два можливі варіанти деблокади Маріуполя. Про це командир Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина написав на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з першим варіантом, можлива «різка військова операція, яка буде відбуватися прямо зараз з усіма необхідними засобами». На думку волини, цей варіант складний і ризикований.
Другий варіант полягає в політичному рішенні за умови ефективної дипломатії « " створення міжнародного контролю безпеки виходу бойового гарнізону і цивільних осіб, які потрапили в капкан війни».
Волинь ще раз звернувся із закликом до світових лідерів, цивільних і релігійних діячів, дипломатів: "ще є шанс врятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках!".
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Ми також писали, російські військові поступово перетворюють Маріуполь на справжнє гетто для українців. Мирних жителів змушують носити білі пов'язки, інакше відразу розстрілюють. Крім того їх використовують в якості приманки для виявлення вогневих точок.
Окупанти в черговий раз анонсували " вже майже традиційно щоденний режим припинення вогню для евакуації з "Азовсталі"" і можливості захисникам скласти зброю.
Також, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.
Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.