Окупанти знову обстріляли Миколаїв, постраждали три людини, одного з них не змогли врятувати.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в традиційному зверненні про обстановку в Миколаєві і області. У Телеграм-каналі Кім представив відеозапис зі звітом.

Повідомляється, окупанти знову обстріляли Миколаїв, постраждали три людини, одного з них не змогли врятувати.

"Обстріли у нас відбулися ... одна людина загинула, на операційному столі не врятували з трьохе які були поранені... в будь - якому випадку - страху того невідомості Немає, ...Ми вже бачимо, розуміємо, як це відбувається і не боїмося", - поділився Кім.

Він додав, на даний момент у рф є дві особисті перемоги: дурні і дороги. Також Кім назвав ключову біду країни-агресора:

"Так от, біда найголовніша - коли дурень вказує дорогу", - іронічно підмітив Кім.

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