Оккупанты снова обстреляли Николаев, пострадали три человека, одного из них не смогли спасти.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в традиционном обращении об обстановке в Николаеве и области. В Телеграм-канале Ким представил видеозапись с отчетом.

Сообщается, оккупанты снова обстреляли Николаев, пострадали три человека, одного из них не смогли спасти.

"Обстрелы у нас произошли… Один человек погиб, на операционном столе не спасли из трех, которые были ранены… В любом случае - страха того неизвестности нет, …мы уже видим, понимаем, как это происходит и не боимся", - поделился Ким.

Он добавил, на данный момент у рф есть две личные победы: дураки и дороги. Также Ким назвал ключевую беду страны-агрессора:

"Так вот, беда самая главная - когда дурак указывает дорогу", - иронично подметил Ким.

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Известно, что так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" с 2 ноября 2014 года работает в городе Молодогвардейск Луганской области. В нем детям с 10 до 18 лет проводят тренировки по строевой, физической подготовке, медицине, истории, тактике.

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