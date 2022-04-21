Окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередині Азовсталі.

Прямо зараз відбувається бомбардування і обстріл території Азовсталі. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці в Телеграм-каналі.

На даний момент проходять бої в районі трамвайного депо, що знаходяться на значній відстані від території Азовсталі.

"Це просто для розуміння " зелених коридорів для Азовсталі"і" перемоги шляху над Маріуполем". Я впевнений-окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередині Азовсталі. Ні наших захисників. Ні цивільних " - каже радник мера.

Він додав, що тільки зовнішнє втручання і забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальний порятунок всіх.

Стало відомо, що Джо Байден виступив з новою заявою,

"Сьогодні я оголошую нові 800 млн. доларів допомоги, щоб збільшити здатність українців боротися на сході, в регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць", - було заявлено президентом.

Також Байден повідомив, що російські кораблі більше не зможуть відвідувати американські порти. Дане обмеження було введено після аналогічного кроку Євросоюзу.

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