До Запоріжжя прибуло кілька автобусів з евакуйованими маріупольцями.

Сьогодні 79 маріупольців зустрічають у Запоріжжі, цього разу по гуманітарному коридору вдалося вивезти громадян до українських блокпостів. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, а також прокоментувала віце-прем'єр Ірина Верещук.

До Запоріжжя прибуло кілька автобусів з евакуйованими маріупольцями. Вдалося вивезти 76 осіб. Їх везли до українських блокпостів, а потім пересаджували. Верещук розповіла, що їхні автобуси не пустили і це порушення гарантій, даних Росією.

"Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна мета-врятувати людей, які ще залишаються заручниками в блокадному Маріуполі. Заради цієї мети об'єднати зусилля весь цивілізований світ. Ми повинні вирвати з цього полону кожного маріупольця і допомогти їм відновитися для подальшого життя" , – підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також стало відомо, що нацгвардійці збили російський вертоліт в Запорізькій області.

"Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий вертоліт К - 52"Алігатор". Це одна з новітніх одиниць російської бойової авіації, що знаходиться на озброєнні у ворога. Вертоліт оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", - було зазначено в публікації.

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