В Запорожье прибыло несколько автобусов с эвакуированными мариупольцами.

Сегодня 79 мариупольцев встречают в Запорожье, в этот раз по гуманитарному коридору удалось вывезти граждан к украинским блокпостам. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, а также прокомментировала вице-премьер Ирина Верещук.

В Запорожье прибыло несколько автобусов с эвакуированными мариупольцами. Удалось вывезти 76 человек. Их везли к украинским блокпостам, а затем пересаживали. Верещук рассказала, что их автобусы не пустили и это нарушение гарантий, данных россией.

"Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель – спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни" , – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Также стало известно, что нацгвардейцы сбили российский вертолет в Запорожской области.

"Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор". Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием", - было отмечено в публикации.

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