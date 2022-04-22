Російські війська готують так звані "референдуми", щоб "узаконити" свою окупацію.

Голова військової адміністрації Херсонської області Геннадій Лагута в ефірі Всеукраїнського телемарафону розповів про ситуацію в тимчасово не підконтрольному Україні місті.

Так, за словами чиновника, на даний момент ніхто не співпрацює з окупаційною владою, а всі люди, які дійшли до межі, коли їм загрожувала небезпека, вже виведені з території окупованої Херсонщини.

"Жодна людина в Херсонській області не прийде на російський референдум", - вважає Лагута.

Голова Херсонської Військової адміністрації повідомив, що за даними розвідки, так званий "референдум" на окупованій території запланований на 27 квітня.

"Референдум - це вільне виявлення громадян. Жодна людина Херсонщини, яка чекає звільнення від окупантів, не прийде на це голосування", — заявив глава Адміністрації.

Також він додав, що всі голосування, які задумала російська сторона, будуть незаконні.

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