Голова військової адміністрації Херсонської області Геннадій Лагута в ефірі Всеукраїнського телемарафону розповів про ситуацію в тимчасово не підконтрольному Україні місті.
Так, за словами чиновника, на даний момент ніхто не співпрацює з окупаційною владою, а всі люди, які дійшли до межі, коли їм загрожувала небезпека, вже виведені з території окупованої Херсонщини.
"Жодна людина в Херсонській області не прийде на російський референдум", - вважає Лагута.
Голова Херсонської Військової адміністрації повідомив, що за даними розвідки, так званий "референдум" на окупованій території запланований на 27 квітня.
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"Референдум - це вільне виявлення громадян. Жодна людина Херсонщини, яка чекає звільнення від окупантів, не прийде на це голосування", — заявив глава Адміністрації.
Також він додав, що всі голосування, які задумала російська сторона, будуть незаконні.
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