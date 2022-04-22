Оккупанты срывают эвакуацию из Рубежного, сейчас автобусу не добраться. Об этом сегодня рассказал глава ОГА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале.
Оккупанты срывают эвакуацию намерено, города под обстрелами и автобусы не могут выехать.
«Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на машинах, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еды.
Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал – начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, где постоянно идут обстрелы», - написал Гайдай.
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Оккупанты планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Крым и Приднестровье.
Впрочем у россиян недостаточно на это сил. Об этом журналистам сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Он назвал идею РФ по установлению полного контроля над Донбассом и югом Украины бессмысленной. Он считает, что у РФ недостаточно ресурсов для организации "битвы за Донбасс":
Напомним, РосСМИ запустили ужасный фейк о "расстрелах в Одесской области": все подробности.
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