Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал.

Оккупанты срывают эвакуацию из Рубежного, сейчас автобусу не добраться. Об этом сегодня рассказал глава ОГА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале.

Оккупанты срывают эвакуацию намерено, города под обстрелами и автобусы не могут выехать.

«Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на машинах, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еды.

Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал – начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, где постоянно идут обстрелы», - написал Гайдай.

Оккупанты планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Крым и Приднестровье.

Впрочем у россиян недостаточно на это сил. Об этом журналистам сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он назвал идею РФ по установлению полного контроля над Донбассом и югом Украины бессмысленной. Он считает, что у РФ недостаточно ресурсов для организации "битвы за Донбасс":

Напомним, РосСМИ запустили ужасный фейк о "расстрелах в Одесской области": все подробности.

Также семья из Одессы приняла у себя 27 человек, видео: "Вместе помогают ВСУ".

Как сообщалось, коллаборант наделал шум в Одесской области, фото: поддерживал агрессию против Украины.