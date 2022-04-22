Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час мільйонам людей довелося покинути Україну, але зараз багато хто задумався про повернення. Охочих настільки багато, що на пунктах пропуску утворилися величезні черги, про що повідомила українська прикордонна служба у Фейсбук.

"За інформацією отриманою від польської сторони, на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну.

Зокрема, найбільші черги в напрямку України відзначаються перед наступними пунктами пропуску:

"Дорогуськ-Ягодин" - близько 1000 легкових автомобілів і 150 вантажівок;

Корчова-Краковець-близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;

"Медика-Шегині" - близько 900 легкових автомобілів і 200 вантажівок.

Дане накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур", - зазначено в публікації.

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