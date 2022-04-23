За добу бійці ЗСУ відбили 8 атак ворога в зоні ООС, а також знищили багато техніки окупантів.

Про це повідомляється у зведенні штабу ООС за 22 квітня, опублікованому на сторінці в Фейсбук.

Відзначається, що атаки були відбиті в зоні проведення ООС. Російські окупанти за добу зазнали в регіоні великих втрат.

Стало відомо, що українські військові знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили ще 4 безпілотники типу «Орлан-10».

"Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!",- йдеться в публікації на сторінці штабу ООС.

Варто зазначити, що станом на 22 квітня за даними Генштабу Збройних сил України загальна кількість втрат окупантів перевищила 21 тисячу осіб. Крім того, повідомлялося, що протягом 22 квітня на східному напрямку ліквідували близько 130 російських окупантів.

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