Російська армія на сьогоднішній день закінчує перегрупування військ і намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України.

Окупанти закінчують перегрупування військ і готуються до масштабного наступу. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів під час інтерв'ю, представленому в телеграма.

Російська армія на сьогоднішній день закінчує перегрупування військ і намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України. Окупанти планують приступити до широкомасштабного наступу після планованої ними підготовки

"Всі батальйонно-тактичні групи, які досі були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України.

Це по-перше. А по-друге, противник зараз в усіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, в першу чергу в Донецькому операційному районі» – зазначив Вадим Скібіцький.

Штурм Азовсталі також не припинився і керівництво рф продовжує говорити неправду. На даний момент окупанти планують залучити Росгвардію та інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод.

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Так, під час переходу патрульного корабля проекту 22460 "Расул Гамзатов" внутрішніми водними шляхами (Волго-Донський канал) з акваторії Каспійського в Азовське море, для посилення морського угруповання окупантів, буксир, який забезпечував перехід даного ПСКР, пошкодив елементи гвинто-рульової групи корабля.

За підсумком пошкоджень виведена з ладу ліва лінія валів і вигнута лопать лівого гвинта.

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