Российская армия на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВС Украины.

Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал во время интервью, представленном в телеграмм.

Российская армия на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВС Украины. Оккупанты планируют приступить к широкомасштабному наступлению после планируемой ими подготовки

«Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины.

Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе» – отметил Вадим Скибицкий.

Штурм Азовстали также не прекратился и руководство рф продолжает говорить неправду. На данный момент оккупанты планируют привлечь Росгвардию и другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод.

Мы также писали, российские оккупанты потеряли ещё один корабль.

Так, во время перехода патрульного корабля проекта 22460 "Расул Гамзатов" внутренними водными путями (Волго-Донской канал) из акватории Каспийского в Азовское море, для усиления морской группировки оккупантов, буксир, который обеспечивал переход данного ПСКР, повредил элементы винто-рулевой группы корабля.

По итогу повреждений выведена из строя левая линия валов и изогнута лопасть левого винта.

Напомним, морпехи поджарили "Джавелином" вражеские танк и БМП, появились яркие кадры.

Как сообщала Politeka, оккупант похвастался маме, как уничтожал украинцев.

Также Politeka писала, что на Николаевщине ВСУ успешно ликвидировали более 50 оккупантов и множество техники.