В Чаплинском районе противник также заставляет украинцев собственной техникой копать окопы.

Российские военные на временно оккупированных территориях Херсонской области "ввели рабство" для местных фермеров. Об это сообщил на своей странице в Facebook эксперт Центра ближневосточных исследований и политолог Сергей Данилов.

Так, солдаты страны-агрессора требуют, чтобы земледельцы отдавали им 70% будущего урожая. По его словам, в Чаплинском районе противник также заставляет украинцев собственной техникой копать окопы.

"Россияне вводят рабство. Разрешили фермерам сеять только зерно и подсолнечник. Требуют, чтобы фермеры соглашались бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам! Многие фермеры отказываются от такой кабалы", – написал он.

Стоит отметить, что также на временно оккупированных территориях Украины захватчики делают все, чтобы ограничить права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения.

Напомним, оккупанты разобрали завод под Харьковом, чтобы устроить там концлагерь.

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