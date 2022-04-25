Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей. Артилерійський обстріл дітей, що йдуть до школи з портфелями, називають проявом "мужності". Про це стало відомо з аудіоперехвата, який опублікувало СБУ.
Шокуюче перехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі можна почути розмову командира російського розвідбатальйону з корегувальником вогню. Для збереження автентичності ми даємо розшифровку цього дзвінка:
- У мене тиша.
- Аааа, який ти молодець. Зовсім тиша? Бабусі? Діти?
- Діти ходять через міст, ось нещодавно. Дев'ятеро людей разом з дітьми пройшли і під арку аж туди пішли. Всі.
- Зрозуміло. Що несли?
- Нічого. Неначе з портфелями діти кудись в школу, чи щось йдуть.
- Зрозуміло. Відпрацював?
- Не став поки.
- Шкодуєш, так, поки?
- Пропущу поки.
- Ааа, на обработці, так? Зрозуміло. Давай, будь пильний, будь мужній. Ми з тобою.
- Так, прийняв.
"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти окупантів. А наші військові зроблять все, щоб покарати рашистів на полі бою", - додали в СБУ.
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