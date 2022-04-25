Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти окупантів.

Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей. Артилерійський обстріл дітей, що йдуть до школи з портфелями, називають проявом "мужності". Про це стало відомо з аудіоперехвата, який опублікувало СБУ.

Шокуюче перехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі можна почути розмову командира російського розвідбатальйону з корегувальником вогню. Для збереження автентичності ми даємо розшифровку цього дзвінка:

- У мене тиша.

- Аааа, який ти молодець. Зовсім тиша? Бабусі? Діти?

- Діти ходять через міст, ось нещодавно. Дев'ятеро людей разом з дітьми пройшли і під арку аж туди пішли. Всі.

- Зрозуміло. Що несли?

- Нічого. Неначе з портфелями діти кудись в школу, чи щось йдуть.

- Зрозуміло. Відпрацював?

- Не став поки.

- Шкодуєш, так, поки?

- Пропущу поки.

- Ааа, на обработці, так? Зрозуміло. Давай, будь пильний, будь мужній. Ми з тобою.

- Так, прийняв.

"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти окупантів. А наші військові зроблять все, щоб покарати рашистів на полі бою", - додали в СБУ.

Нагадаємо, окупанти розібрали завод під Харковом, щоб влаштувати там концтабір.

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото і нові подробиці з Луганщини.

Також Politeka писала, ворог вдарив ракетами по Полтавщині, є дані про жертви та поранених.