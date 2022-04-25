До повномасштабного вторгнення в Україну рф намагалася уявити з себе одну з кращих армій у світі.

За час повномасштабної війни проти України російська армія зазнала значних втрат. Однак це не означає, що росія заспокоїться і не нападе на Україну в майбутньому. Про це в інтерв'ю виданню LRT розповів командувач збройними силами Литви Вальдемарас Рупшис.

За його словами, росія зараз несе великі втрати і їй знадобиться час, щоб відновити військовий потенціал. Для цього країні-агресору може знадобитися від 5 до 10 років. За цей час Україна повинна бути готова відбити нову атаку окупантів.

Командувач ЗС Литви вважає, що вже зараз можна говорити про поразку рф у війні. Однак на його думку в майбутньому кремль може зробити спроби реваншу.

Крім того, Рупшис підкреслив, що до повномасштабного вторгнення в Україну рф намагалася уявити з себе одну з кращих армій у світі. Однак відсталість росії в технологіях лише посилить в плані фінансів і часу відновлення армії рф.

"Відновлення не буде швидким, тому що технології ресурсомісткі. Не будемо забувати, що росія показала, що технологічно вона не є державою, здатною скласти рівноправну конкуренцію західному світу. Путін так і думав, його режим обдурили - він уявив, що у нього найкраща армія в світі",- зазначив командувач ЗС Литви.

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