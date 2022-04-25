До полномасштабного вторжения в Украину рф пыталась вообразить из себя одну из лучших армий в мире.

За время полномасштабной войны против Украины российская армия понесла значительные потери. Однако это не означает, что россия успокоится и не нападет на Украину в будущем. Об этом в интервью изданию LRT рассказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

По его словам, россия сейчас несет большие потери и ей понадобится время, чтобы восстановить военный потенциал. Для этого стране-агрессору может потребоваться от 5 до 10 лет. За это время Украина должна быть готова отразить новую атаку оккупантов.

Командующий ВС Литвы считает, что уже сейчас можно говорить о поражении рф в войне. Однако по его мнению в будущем кремль может предпринять попытки реванша.

Кроме того, Рупшис подчеркнул, что до полномасштабного вторжения в Украину рф пыталась вообразить из себя одну из лучших армий в мире. Однако отсталость россии в технологиях лишь усугубит в плане финансов и времени восстановление армии рф.

"Восстановление не будет быстрым, потому что технологии ресурсоемкие. Не будем забывать, что Россия показала, что технологически она не является государством, способным составить равноправную конкуренцию западному миру. Путин так и думал, его режим обманули - он вообразил, что у него лучшая армия в мире", – отметил командующий ВС Литвы.

Напомним, в рф усилился дефицит жизненно необходимых лекарств.

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