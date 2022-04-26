Щоб вирішити проблему з відсутністю медичних кадрів, лікарів достроково випускають з вузів і відправляють в Україну.

Російські солдати відчувають великі проблеми з медициною в ході розпочатої ними війни проти України. Окупанти дотримуються думки:"якщо когось ранять-значить, найімовірніше, він невижеве та буде мертвий".

Про це розповів український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook.

Як виявилося, солдати путінської армії не проходь медичну підготовку і навіть не здатні надати собі або товаришеві першу медичну допомогу.

Крім того, аптечки російських військових складені за радянськими стандартами. Зокрема, в основному там знаходяться прострочені складові. Через це більшість поранених гине на ранніх стадіях, не вибравшись з поля бою.

Цимбалюк додав, що з медиками у військах рф теж проблеми. Кваліфікованих фахівців в їх рядах дуже мало, і всі вони знаходяться в польових госпіталях, куди поранених окупантів в більшості випадків просто не довозять.

Щоб вирішити проблему з відсутністю медичних кадрів, лікарів достроково випускають з вузів і відправляють в Україну, однак ситуацію це не змінює.

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