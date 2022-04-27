"Коли генерали гинуть в такій кількості, це фактично знищує мотивацію і моральний дух бійців".

Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, коментуючи загибель російських генералів в ході боїв на території України.

"Російська армія втрачає велику кількість генералів - рахунок пішов вже на другий десяток. Причина цього в тому, що ситуація в Збройних силах РФ настільки нестабільна в плані морального духу і вмотивованості бійців, що командний склад змушений знаходиться майже в першій лінії оборони, щоб контролювати і впливати на обстановку", - пояснив Жданов у своїй колонці, опублікованій на сайті "НВ".

Військовий експерт зазначає, що українська армія використовує це для того, щоб завдати поразки.

"Знаючи, що в будь—якій армії світу система управління - це основа боєздатності військ. Саме тому така чисельність загиблих серед вищих і старших офіцерів Збройних сил РФ", - упевнений полковник запасу.

Військовий експерт також підкреслив, що коли генерали гинуть в такій кількості - це знищує мотивацію і моральний дух бійців.

"Це для нас найголовніше: російські війська деморалізуються з кожною загибеллю представників старшого або вищого офіцерського складу", - підкреслив Жданов.

Нагадаємо, відставний генерал армії США Девід Петреус також звернув увагу на велику кількість російських генералів, ліквідованих в Україні.

Петреус припустив, що у РФ проблеми з управлінням військами - коли колона зупиняється, генерал, що сидить у броньованому авто в кінці колони, повинен вийти і дізнатися у підлеглих, що сталося.

У російських військових немає ніякої ініціативи на більш низькому рівні, і вони потребують вказівок. У той же час в українців дуже хороші снайпери, зазначив генерал армії США.

Зазначимо, що втрати окупантів у живій силі на ранок 26 квітня за даними Генштабу ЗСУ склали 22 100 тис.осіб.

Також повідомлялося, що Україна зможе відкрити другий фронт - названо терміни найважливіших боїв у "другій фазі".

Крім того Politeka.net писала, що окупанти планують вибух дамби водосховища - постраждалих можуть бути тисячі.

У свою чергу радник головви ОП Олексій Арестович заявив, що окупанти прискорюють свою утилізацію, вирішивши наступати в Криворожському напрямку.