Пропаганду окупанти роблять так само безглуздо, як і все інше, тому постійно стають об'єктами для висміювання.

Про те, що відбувається в захопленому Бердянську Запорізької області і як на це реагують його жителі, розповів представник Національної спілки журналістів України, який довгий час провів у Бердянську після початку окупації.

В тимчасово окупованому росією Бердянську окупанти почали відроджувати СРСР. Вони масово поширюють безглузду російську пропаганду і намагаються знову насаджувати українцям культ Леніна.

Протягом майже двох місяців окупації російські загарбники та їхні пособники з місцевих колаборантів намагаються всіма силами схилити на свій бік городян. В першу чергу - масовано поширюючи свою пропаганду. Перше, що зробили окупанти, захопивши місто - взяли під свій контроль телевежу і редакції місцевих телеканалів.

При цьому Росія не змогла навіть змінити назви каналів. Там, де раніше був ICTV – нині транслюють "Росію 24". І так - у всьому.

Але навіть свою пропаганду окупанти роблять так само безглуздо, як і все інше, тому постійно стають об'єктами для висміювання.

Таке враження, що вони працюють за старими радянськими методиками, виробляючи низькопробний продукт для російських каналів. Невідомо, що в голові споживача цього відвертого лайна, який навіть не звертає уваги на граматичні помилки в сюжетних підписах.

Крім того, ставленики нового режиму не те, що не володіють ситуацією в місті, але і не знають справжніх назв вулиць і мікрорайонів міста.

Особливо показовим, став ганебний у своїй кострубатості інформаційний супровід не менш недолугого заходу - "святкування дня народження Леніна". Сам цей захід окрім насмішок бердянців та кількох колаборантів, яких вдалося зібрати на" свято", ознаменувався його анонсами та висвітленням.

"Як можна показувати таку "дичину"? Невже шанувальники російського міра такі безглузді і вірять в те, що хтось із адекватних бердянців піде на цей спіритичний сеанс - Ілліча", – написав один з бердянців.

Українців, що ненавидять окупантів, у Бердянську - переважна більшість. Місцевий журналіст розповідає про приклади, коли бабусі на останні гроші купують супутникові антени, щоб дивитися Українські Новини.



Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про чергове місто, яке захопили окупанти.

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