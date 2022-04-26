Інженер Укроборонпрому коригував вогонь росіян по бронетанкових заводах, ще один колаборант - колишній працівник підприємства.

На Державному концерні "Укроборонпром" серед своїх працівників виявили ймовірного коригувальника вогню по бронетанкових підприємствах Концерну – ним виявився провідний інженер, зараз він затриманий СБУ. Про це повідомили на сторінці держконцерну "Укроборонпром" у Facebook.

"Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів Укроборонпрому за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетних обстрілів підприємства в російську федерацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, затриманий ще один коригувальник вогню по заводах Укроборонпрому – це колишній співробітник заводу. Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Чоловік надавав росіянам координати для нанесення ракетних ударів по заводу і коригував вогонь потім.

Укроборонпром в ініціативному порядку звернувся до СБУ з проханням розслідувати справи щодо підриву обороноздатності України.

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