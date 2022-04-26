На государственном концерне "Укроборонпром" среди своих работников обнаружили вероятного корректировщика огня по бронетанковым предприятиям концерна – им оказался ведущий инженер, сейчас он задержан СБУ. Об этом сообщили на странице госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.
"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в российскую федерацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам Укроборонпрома – это бывший сотрудник завода. Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Мужчина предоставлял россиянам координаты для нанесения ракетных ударов по заводу и корректировал огонь потом.
Укроборонпром в инициативном порядке обратился в СБУ с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины.
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