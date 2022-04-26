Инженер Укроборонпрома корректировал огонь россиян по бронетанковым заводам, еще один коллаборант – бывший работник предприятия.

На государственном концерне "Укроборонпром" среди своих работников обнаружили вероятного корректировщика огня по бронетанковым предприятиям концерна – им оказался ведущий инженер, сейчас он задержан СБУ. Об этом сообщили на странице госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.

"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в российскую федерацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам Укроборонпрома – это бывший сотрудник завода. Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Мужчина предоставлял россиянам координаты для нанесения ракетных ударов по заводу и корректировал огонь потом.

Укроборонпром в инициативном порядке обратился в СБУ с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины.

Напомним, Украинский полковник пал во время боевого вылета: ему присвоили звание Герой Украины.

Как сообщала Politeka, Без отца остались шестеро детей: Днепропетровщина прощается со своим Героем.

Также Politeka писала, что В Одесской области украли десятки миллионов на детском питании: детали схемы.