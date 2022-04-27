Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в «соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет».

В документі, який опинився в розпорядженні української розвідки, сказано: «Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України:

а) умовно засуджених;

б) засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

г) засуджених за особливо тяжкі злочини».

В українській розвідці з посиланням на чеченських опозиційних громадських діячів пояснюють, що такі дії мають дві цілі: поповнити «людський ресурс» частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні.

«Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме», - констатують в розвідці.

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