Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, переписка должностных лиц ФСБ содержит требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, которые используются для входа в «социально-телекоммуникационную сеть Интернет».
В документе, оказавшемся в распоряжении украинской разведки сказано: «Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию относительно граждан Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины:
а) условно осужденных;
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б) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;
в) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;
г) осужденных за особо тяжкие преступления».
В украинской разведке со ссылкой на оппозиционных чеченских общественных деятелей объясняют, что такие действия имеют две цели: пополнить «человеческий ресурс» частей, которые понесли значительные потери в боях с украинскими защитниками, подавить любые протестные настроения в самой Чечне.
"Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительное отправление в самые горячие точки фронта. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местопребывание – неизвестно», - констатируют в разведке.
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Также сообщалось, сколько может длиться наступление вражеских войск на Донбасс.
Кроме того Politeka.net писала, что Украина сможет открыть второй фронт.