Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрем для их дальнейшего исправления в зону боевых действий.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, переписка должностных лиц ФСБ содержит требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, которые используются для входа в «социально-телекоммуникационную сеть Интернет».

В документе, оказавшемся в распоряжении украинской разведки сказано: «Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию относительно граждан Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины:

а) условно осужденных;

б) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;

в) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;

г) осужденных за особо тяжкие преступления».

В украинской разведке со ссылкой на оппозиционных чеченских общественных деятелей объясняют, что такие действия имеют две цели: пополнить «человеческий ресурс» частей, которые понесли значительные потери в боях с украинскими защитниками, подавить любые протестные настроения в самой Чечне.

"Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительное отправление в самые горячие точки фронта. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местопребывание – неизвестно», - констатируют в разведке.

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