Путін, як завжди, вдався до цинізму.

Україна вдається до величезних дипломатичних зусиль, щоб вплинути на ситуацію в Маріуполі. Сьогодні, 26 квітня, тему блокади міста обговорював президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник Кремля Володимир Путін. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у новому відеозверненні.

Агресор цинічно заявив, що в Маріуполі немає спротиву. Також буцімто краще, щоб Київ надав українським військовим команду здатися.

«Але наші військові звісно не підуть на таку ганьбу. До того ж нема жодної віри до вправного поводження росіян з нашими військовими в тилу. Ми пам'ятаємо Іловайськ», – наголосив радник голови ОП.

Арестович також додав, що вірити росіянам с приводу того, що військові РФ будуть коректно поводитися з нами в тилу, не можна.

«За словами представників місцевої влади Маріуполя, коли росіяни вчора (25 квітня, - ред.) оголосили про гуманітарний коридор, за декілька хвилин по місцю виходу нанесли удар артилерії. Ось така ціна російським доповленностям», - підкреслив речник голова ОП.

Нагадаємо, у Маріуполя залишається ще два варіанти на успішну деблокаду

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