Відповідні кадри з'явилися в телеграм-каналі "Маріуполь зараз», їх прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як відомо, в березні російський літак скинув бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру, в якому ховалися мирні жителі. Окупантів не зупинив величезний напис» діти", розміщений прямо перед театром. За приблизними підрахунками, в результаті цинічної атаки загинуло близько 300 осіб.

Після того, як новина про знищення театру розлетілася по всьому світу російська сторона висунула відразу кілька божевільних версій у спробі зняти з себе провину за загибель людей. Зокрема, стверджувалося, що театр нібито підірвали зсередини бійці «Азова». За іншою версією, яка озвучувалася одночасно з першою, в будівлі драмтеатру нібито знаходився штаб «Азова».

Однак, нові кадри з міста спростовують брехню росіян. Відео зняли місцеві жителі, які стали свідками обстрілу. Вони розповіли, що на драмтеатр скинули надпотужну авіабомбу, а слідом ще кілька снарядів. В результаті будівля загорілася.

Під час зйомки відео росіяни знову почали стріляти по центральному району міста, де розташовувався театр. Над містом продовжував літати російський літак. Жодних слідів міфічної «бази Азова» чи присутності українських бійців на кадрах не було.

"Це відео нівелює будь-які спроби сфабрикувати фейк про героїчний полк "Азов". Забирайте. Єдина вимога при використанні-вказувати Правовласника Телеграм-канал "Маріуполь зараз". Інформація - це зброя", - підписав кадри Андрющенко.

Нагадаємо, запекла битва за Маріуполь триватиме з трьох причин.

Як повідомляла Politeka, ватажок " ДНР "Пушилін вже заснував"медаль за звільнення Маріуполя".

Також Politeka писала, що стало відомо, за яких умов деблокада Маріуполя буде успішною.