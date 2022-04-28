Без мит в Україну ввезено вже майже 20 тисяч авто, і це заважає поставкам зброї

У пільговому режимі, який скасовує сплату митних зборів на ввезення низки товарів, вже ввезено понад 19 тисяч авто – це тягне за собою проблеми для ввезення гуманітарної допомоги. Про це йдеться в довідці Державної митної служби, пише "Європейська правда".

У митниці звернули увагу, що ввезені в період дії пільги (8-21 квітня) товари не були предметами першої необхідності і забезпечують безперебійну роботу економіки. При цьому мита на їх ввезення формують істотну частку доходів бюджету - зокрема, транспортні засоби, телефони і т. д.

Наприклад, телефонії було ввезено 32,5 т, шкіряного взуття – 283 т, сирів – ще 411 Т.тільки з цих товарів мало бути сплачено 1,3 млрд грн платежів.

Автомобілів таким чином було ввезено понад 19 тисяч, від чого бюджет недоотримав ще понад 2 млрд грн. Водночас митними пільгами скористалися українці, які купували автомобілі преміум-класу вартістю понад мільйон гривень. Наприклад, MERCEDES-BENZ S560 вартістю 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.

Оформлення нових транспортних засобів займає багато часу, тому в чергах простоюють волонтери з гуманітарними вантажами і військовою допомогою.

"Найстрашніше, що це вже створює проблеми з доставкою в Україну військової допомоги, а якщо поляки посилять правила, то буде ще гірше – і для гуманітарних вантажів, і для постачання техніки", – розповів виданню співрозмовник в економічному блоці уряду.

Хоча раніше уряд обмежив пункти пропуску, де можна безмитно ввезти авто в Україну, багато водіїв порушують нові правила. Що, нарешті, не вирішує проблему черг і затримки критично необхідних вантажів, а польська сторона може посилити обмеження у відповідь.

У митниці підкреслюють, що скасовані мита не тільки завдають втрати бюджету з товарів, які не є першою необхідністю, а й шкодять зв'язкам з дружніми державами.

З Польщею вдалося з перших днів війни домовитися про максимальне прискорення і спрощення випуску вантажів гуманітарної допомоги, спрощення при переміщенні комерційних вантажів і створення окремих смуг руху для гуманітарних вантажів.

У той же час, підкреслюють в митниці, "враховуючи таку майже рекордну кількість переміщень, враховуючи, що відповідні товари направляються в Україну без сплати податків, польська сторона відмовилася від попередньо досягнутих домовленостей".

Тепер гуманітарні вантажі переміщуються в загальній черзі, потрібно більше часу на проходження пунктів пропуску, а від комерційних вантажів вимагають повний пакет документів для митного оформлення.

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