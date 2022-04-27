Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за "військовополонених" і провести вулицями окупованих міст.

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Про це повідомило Головне управління розвідки.

Там російські війська викрадають чоловіків. Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Зазначається, що в першу чергу-ветерани АТО / ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

До того ж затриманих українських чоловіків масово вивозять у напрямку окупованого Криму.

Основною метою є "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі в бойових діях 2022 року.

Також не виключена організація пропагандистських "парадів Перемоги" за участю затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за "військовополонених" і провести вулицями окупованих міст.

Також у приміщеннях Херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів та ветеранів АТО/ООС, яких катують.

Нагадаємо, в розвідці повідомили, хто відмовив Путіну воювати в Україні.

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