Согласно полученной информации их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов.

На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Об этом сообщает Главное управление разведки.

Там российские войска похищают мужчин. Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. Отмечается, что в первую очередь - ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

К тому же задержанных украинских мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

Основной целью является "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не принимали участия в боевых действиях 2022 года.

Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов.

Также в помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых пытают.

Напомним, в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине.

Как сообщала Politeka, украинский защитник рассказал, как одним выстрелом подбил танк оккупантов.

Также Politeka писала, первая фаза вторжения стала катастрофой для россии - командиры оккупантов изменили тактику.